Александр Корнев: «Был план попасть с Емерхоновым в финал и сделать там небольшое шоу. Но не повезло, он в финал не попал»
Корнев заявил, что вместе с Емерхоновым хотел устроить шоу в финале спринта.
Биатлонист победил в лыжном спринте на 100 м, который проводился в прологе Кубка России.
«У нас был план такой: хотели попасть в финал с Евгением Емерхоновым и сделать небольшое шоу, но у нас не получилось. Не повезло ему попасть в финал, но ничего страшного.
До начала старта я думал, что Емерхонов и будет главным фаворитом этих соревнований», – сказал Корнев.
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