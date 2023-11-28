Александр Корнев: «Был план попасть с Емерхоновым в финал и сделать там небольшое шоу. Но не повезло, он в финал не попал»

Теги сборная России Кубок России Евгений Емерхонов Александр Корнев Биатлон

Корнев заявил, что вместе с Емерхоновым хотел устроить шоу в финале спринта.

Биатлонист победил в лыжном спринте на 100 м, который проводился в прологе Кубка России. 

«У нас был план такой: хотели попасть в финал с Евгением Емерхоновым и сделать небольшое шоу, но у нас не получилось. Не повезло ему попасть в финал, но ничего страшного.

До начала старта я думал, что Емерхонов и будет главным фаворитом этих соревнований», – сказал Корнев.

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