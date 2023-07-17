Шукалович о трех вещах, которых не хватает сборной: «Массажиста, биохимика и водителя»

Теги сборная России сборная России жен видео Александр Логинов Дмитрий Шукалович Антон Бабиков Биатлон

Тренер Дмитрий Шукалович рассказал, чего не хватает в сборной России.

– Что бы ты посоветовал самому себе в 2011 году, когда пришел аналитиком в сборную?

– Быть смелее.

– Сколько лет понадобится юношам, которых ты тренируешь, чтобы сдвинуть Латыпова?

– Думаю, когда они будут готовы сдвинуть, то Латыпов уже закончит карьеру.

– Ну если просто взять уровень Латыпова на сегодняшний день.

– Ну я думаю – шесть-семь лет.

– Кого из действующих спортсменов взял бы себе в напарники тренером?

Логинова.

– Три вещи, которых не хватает нашей команде?

– Массажиста, биохимика и водителя. Чтоб мы сами не перегоняли машины, – сказал Шукалович, отвечая на вопросы Антона Бабикова.

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1 комментарий

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андрэ
биохимик звучит многообещающе
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