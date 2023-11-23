Нойнер об уходе из биатлона: «Хотела жить нормально. Без преследователей, которые меня пугают, постоянных интервью и людей под окнами»

Теги Магдалена Нойнер Биатлон

Магдалена Нойнер призналась, что почти не смотрит биатлон.

«Может, это прозвучит странно, но сейчас я почти не смотрю биатлон, а больше занимаюсь с детьми. Иногда включаю трансляции фоном, когда готовлю. А порой, когда на улице плохая погода и мы всей семьей сидим на диване перед телевизором, дети просят переключить на что-нибудь другое, потому что гонки им смотреть очень скучно.

В 2012-м я думала, что когда завершу карьеру, все будет так, как раньше. Я просто хотела спокойно сидеть дома без людей в под моими окнами, без звонков в дверь по 15 раз в день, без преследователей, которые будут меня пугать, без постоянных интервью. Я хотела жить нормально. И на это ушло много времени.

Сложнее всего было в первое время, когда я появилась на Кубке мира. Я была маленькой девочкой из деревни, которая любила вязать, заниматься рукоделием и играть на арфе.

Мне было тяжело из-за того, какой люди хотели меня видеть. Потому что я была больше, чем тот образ, который у них был в головах. В какой-то момент я просто стала выше всего этого, и теперь я не буду прогибаться ни перед кем. Просто я та, кто я есть», – рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

А где сейчас Магдалена Нойнер? Она мечтала жить за высоким забором

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5 комментариев

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rdyabin@icloud.com
Помню, как Магдалена РАСТАПТЫВАЛА пелетон, даже с множеством промахов.
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закрыт по беспределу
Во время летит... Столько лет уже прошло.
Ленкин расцвет это было яркое явление канеш.
+1
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