«Наконец-то воссоединились». Нойнер, Нойройтер и Бек встретились на празднике
Магдалена Нойнер, Мириам Нойротер и Мартина Бек встретились на празднике.
«Наконец-то воссоединились. Отличный вечер в Skigau Werdenfels (горнолыжном клубе в Гармиш-Партенкирхене – Sports.ru», – написала Нойройтер.
Нойнер – двукратная олимпийская чемпионка и 12-кратная чемпионка мира.
Бек (Глагов) – трехкратная чемпионка мира и четырехкратный призер Олимпиад.
Нойройтер (Гесснер) – двукратная чемпионка мира.
А где сейчас Магдалена Нойнер? Она мечтала жить за высоким забором
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