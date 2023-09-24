«Наконец-то воссоединились». Нойнер, Нойройтер и Бек встретились на празднике

Теги Мартина Бек Магдалена Нойнер фото Мириам Гесснер Биатлон

Магдалена Нойнер, Мириам Нойротер и Мартина Бек встретились на празднике.

«Наконец-то воссоединились. Отличный вечер в Skigau Werdenfels (горнолыжном клубе в Гармиш-Партенкирхене – Sports.ru», – написала Нойройтер.

Нойнер – двукратная олимпийская чемпионка и 12-кратная чемпионка мира.

Бек (Глагов) – трехкратная чемпионка мира и четырехкратный призер Олимпиад.

Нойройтер (Гесснер) – двукратная чемпионка мира.

А где сейчас Магдалена Нойнер? Она мечтала жить за высоким забором

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1 комментарий

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ReneHoseman
Нойнер, кажется жила рядом с гармишем, может быть там всё еще живет, там отличные места и летом и зимой
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