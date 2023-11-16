Олег Матыцин: «Мы не рассматриваем ни Игры будущего, ни Игры БРИКС, ни Игры дружбы как альтернативу чему бы то ни было»

Олег Матыцин заявил, что новые соревнования в России не являются альтернативными.

«Первым глобальным проектом будут Игры будущего в Казани. В Казани же в июне пройдут Игры стран БРИКС в открытом формате, и финальным большим проектом в России будут Игры дружбы.

Мы не рассматриваем и никогда не позиционировали ни одно, ни второе, ни третье событие как некую альтернативу чему бы то ни было. Это самостоятельные новые проекты.

Они нацелены на создание здесь конкурентной среды, обеспечение российским спортсменам участия в соревнованиях международного масштаба, чему пока препятствуют часть международных федераций, Международный олимпийский комитет (МОК)», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

В 2024 году Игры БРИКС и Игры будущего пройдут в Казани, Игры дружбы – в Москве и Екатеринбурге.

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