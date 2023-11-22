Представлены медали зимней Спартакиады-2024

В Москве прошла презентация медалей зимней Спартакиады-2024.

Медали Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов представили на стенде «Спорт для каждого» спорта РФ на выставке-форуме «Россия».

Медали изготовят златоустовские мастера. Часть узоров будет выполнена в технике златоустовской гравюры на стали и покрыта гальваническим золотом 999-й пробы.

«Спартакиада – взгляд в будущее, мы увидим будущее поколение, которое, не сомневаюсь, будут прославлять нашу родину. Желаю увидеть как можно больше зрителей, удачи спортсменам», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.

Фото: ИА «Первое областное»