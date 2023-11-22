Представлены медали зимней Спартакиады-2024

Теги Спартакиада фото Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

В Москве прошла презентация медалей зимней Спартакиады-2024.

Медали Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов представили на стенде «Спорт для каждого» Министерства спорта РФ на выставке-форуме «Россия».

Медали изготовят златоустовские мастера. Часть узоров будет выполнена в технике златоустовской гравюры на стали и покрыта гальваническим золотом 999-й пробы.

«Спартакиада – взгляд в будущее, мы увидим будущее поколение, которое, не сомневаюсь, будут прославлять нашу родину. Желаю увидеть как можно больше зрителей, удачи спортсменам», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.

Фото: ИА «Первое областное»

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1 комментарий

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Железная Леди
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Помнится обещали медали из чистого золота, а показывают стальные с с позолотой, да и то частями..
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