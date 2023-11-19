Антон Смольский: «Я слышал промах Халили, у меня тоже был один выстрел не совсем контролируемый, но это было попадание»

Смольский прокомментировал победу в пасьюте на Кубке Лиги клубного биатлона.

«С самого начала гонки был контроль над ситуацией. Карим себя тоже спокойно чувствовал, я видел это. Мы работали в тандеме. Но я потом немного отстал.

Конечно, перед четвертым рубежом я старался нагнать то отставание, которое у меня было, потому что понимал, что все возможно. Это биатлон, все решается на последней стрельбе. Потратил достаточное количество сил, но сохранил их для концентрации на стрельбе.

Я слышал промах Карима, у меня тоже был один выстрел не совсем контролируемый, но это было попадание.

Я больше переживал из-за своего неаккуратного выстрела, но слышал, что Карим промахнулся, и старался сразу же убегать, потому что сзади стрелял еще Антон Бабиков», – сказал в эфире «Матч ТВ».