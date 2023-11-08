Камиль Бене сломала копчик и вывихнула плечо после падения на тренировке.

«До сих пор все было хорошо! В субботу мы наконец смогли снова встать на лыжи после нескольких месяцев катания на лыжероллерах. К сожалению, все пошло не так, как планировалось...

На спуске я допустила ошибку, из-за которой вылетела с трассы! По пути я упала на глыбу льда. Результат: сломанный копчик и вывих левого плеча. Поэтому начало сезона для меня скомпрометировано!

Я еще не знаю, как долго мне придется ждать, прежде чем снова встать на лыжи, но одно можно сказать наверняка: я продолжу двигаться вперед! До скорой встречи», – написала французская биатлонистка.