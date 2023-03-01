Кубок IBU. Юханссон, Боте, Юхансен, Эрдал, Киркеэйде, Гигонна, Скоттхайм пробегут спринт

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1 марта на Кубке IBU в канадском Кэнморе пройдет женская спринтерская гонка. 

Кубок IBU по биатлону-2022/23

8-й этап

Кэнмор, Канада

Женщины

Спринт

Начало – 21.00 по московскому времени.

Старт-лист

3. Тильда Юханссон (Швеция)...

6. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

7. Эмили Калкенберг (Норвегия)

8. Марен Киркеэйде (Норвегия)

9. Марайке Браун (Германия)...

12. Микела Каррара (Италия)

13. Йоханна Скоттхайм (Швеция)...

20. Каролине Эрдал (Норвегия)...

22. Пола Боте (Франция)...

25. Йенни Энодд (Норвегия)...

28. Камиль Бене (Франция)...

34. Жилонн Гигонна (Франция)

35. Лиза Мария Шпарк (Германия)

37. Юлиане Фрювирт (Германия)

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