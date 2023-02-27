Кубок IBU. Большой масс-старт. Гигонна, Боте, Киркеэйде, Калкенберг, Юхансен, Бене пробегут гонку

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28 февраля в Кэнморе на Кубке IBU пройдет большой масс-старт у женщин. 

Кубок IBU по биатлону-2022/23

7-й этап

Кэнмор, Канада

Женщины

Большой масс-старт 

Начало – 21.00 по московскому времени. 

Старт-лист 

1. Тильда Юханссон (Швеция)

2. Жилонн Гигонна (Франция)

3. Пола Боте (Франция)

4. Марен Киркеэйде (Норвегия)

5. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия)

6. Камиль Бене (Франция) 

7. Микела Каррара (Италия)

8. Лиза Мария Шпарк (Германия)

9. Юлиане Фрювирт (Германия)

10. Фрида Доккен (Норвегия)

11. Каролине Эрдал (Норвегия) 

12. Беатриче Трабукки (Италия)

13. Эмили Калкенберг (Норвегия)

14. Марайке Браун (Германия)

15. Фелиция Линдквист (Швеция)

16. Йенни Энодд (Норвегия)

21. Йоханна Скоттхайм (Швеция)

22. Кристина Оберталер (Австрия)

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