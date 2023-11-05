Эльвира Оберг: «Хочу быть в лучшей форме на ЧМ. Но между титулом чемпионки мира и общим зачетом Кубка мира я бы выбрала общий зачет»

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг рассказала о и целях на сезон.

На Кубке мира-2022/23 Эльвира стала пятой в общем зачете. Она завершила сезон с лучшим в своей карьере показателем точной стрельбы – 88 процентов.

«Это было намного лучше, чем годом ранее, моя стрельба лежа улучшилась с 80 до 90 процентов. Я очень горжусь, притом что мы не внесли никаких серьезных изменений.

Возможно, эти 90 процентов были не самыми быстрыми, но если продолжу стрелять так, то у меня есть шанс побеждать. Это и есть цель. Чем больше гонок я смогу провести со стрельбой в 90 процентов, тем чаще смогу попадать на подиум.

Если бы мне пришлось выбирать между титулом чемпионки мира и общим зачетом [Кубка мира], я бы выбрала общий зачет. Но, конечно, [чемпионат мира в] Нове-Место – основное событие сезона, и там я тоже хочу быть в лучшей форме.

Думаю, в этом году у нас с [сестрой Ханной Оберг] будет много противостояний. Надеюсь, мы сможем мотивировать друг друга. Зима станет веселой для нас обеих!» – сказала Эльвира.