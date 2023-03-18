Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Херманн-Вик проиграла 12 секунд, Ханна Оберг – 22
Словенская биатлонистка Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону-2022/23
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 19.01,2
2. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 11,9
3. Ханна Оберг (Швеция) – 21,8
4. Маркета Давидова (Чехия) – 24,6
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 27,3
6. Полона Клеменчич (Словения) – 31,0
7. Жюлия Симон (Франция) – 36,5
8. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 37,7
9. Лиза Виттоцци (Италия) – 37,8
10. Люция Харватова (Чехия) – 42,5...
13. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 49,6
14. Анна Магнуссон (Швеция) – 50,1
57. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.33,1
Общее время стрельбы
1. Тамара Штайнер (Австрия) – 43,5 (1)
2. Ребекка Пасслер (Италия) – 45,8 (1)
3. Елена Чиркова (Румыния) – 45,9 (2)
4. Алла Гиленко (Молдова) – 46,9 (0)
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 48,3 (0)
6. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.41,6 (1)...
17. Жюлия Симон (Франция) – 52,2 (1)...
25. Анна Магнуссон (Швеция) – 53,6 (0)...
38. Ханна Оберг (Швеция) – 55,4 (0)...
41. Тереза Воборникова (Чехия) – 55,9 (0)...
68. Хло Шевалье (Франция) – 59,9 (0)...
75. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 1.01,2 (0)...
77. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.01,6 (2)
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