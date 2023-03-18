Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Херманн-Вик проиграла 12 секунд, Ханна Оберг – 22

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Словенская биатлонистка Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 19.01,2

2. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 11,9

3. Ханна Оберг (Швеция) – 21,8

4. Маркета Давидова (Чехия) – 24,6

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 27,3

6. Полона Клеменчич (Словения) – 31,0

7. Жюлия Симон (Франция) – 36,5

8. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 37,7

9. Лиза Виттоцци (Италия) – 37,8

10. Люция Харватова (Чехия) – 42,5...

13. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 49,6

14. Анна Магнуссон (Швеция) – 50,1

57. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.33,1 

Общее время стрельбы

1. Тамара Штайнер (Австрия) – 43,5 (1)

2. Ребекка Пасслер (Италия) – 45,8 (1)

3. Елена Чиркова (Румыния) – 45,9 (2)

4. Алла Гиленко (Молдова) – 46,9 (0) 

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 48,3 (0)

6. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.41,6 (1)...

17. Жюлия Симон (Франция) – 52,2 (1)...

25. Анна Магнуссон (Швеция) – 53,6 (0)...

38. Ханна Оберг (Швеция) – 55,4 (0)...

41. Тереза Воборникова (Чехия) – 55,9 (0)...

68. Хло Шевалье (Франция) – 59,9 (0)...

75. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 1.01,2 (0)...

77. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.01,6 (2)

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4 комментария

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Adolf Glieder
Эльвира по красоте завершает сезон, конечно...
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Дмитрий Петряев
Ответ artembabich666
Только что посмотрел статистику Лампич и ужаснулся. Если на лёжке у неё нормальный для посредственного стрелка показатель в 79%, то на стойке кошмарные 43%. То есть, когда она стреляет стоя, шанс попадания ниже, чем шанс промаха. Так что топовую Лампич мы не увидим ещё 2-3 года, если вообще увидим.
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artembabich666
Ответ Дмитрий Петряев
Если Лампич наладит стрельбу, то у нас будет новая Херманн)
Только что посмотрел статистику Лампич и ужаснулся. Если на лёжке у неё нормальный для посредственного стрелка показатель в 79%, то на стойке кошмарные 43%. То есть, когда она стреляет стоя, шанс попадания ниже, чем шанс промаха. Так что топовую Лампич мы не увидим ещё 2-3 года, если вообще увидим.
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Дмитрий Петряев
Если Лампич наладит стрельбу, то у нас будет новая Херманн)
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