Кубок мира. Зачет масс-стартов. Хаузер лидирует, Симон – 2-я, Шевалье-Буше – 3-я

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер лидирует в зачете масс-стартов на Кубке мира в сезоне-2022/23.

Кубок мира по биатлону-2022/23

Женщины

Зачет масс-стартов

После 1 гонки из 4

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 90

2. Жюлия Симон (Франция) – 75

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 60

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 50

5. Софи Шово (Франция) – 45

6. Лу Жанмонно (Франция) – 40

7. Анна Магнуссон (Швеция) – 36

8. Хло Шевалье (Франция) – 34

9. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 32

10. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 31