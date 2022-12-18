Кубок мира. Зачет масс-стартов. Хаузер лидирует, Симон – 2-я, Шевалье-Буше – 3-я
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер лидирует в зачете масс-стартов на Кубке мира в сезоне-2022/23.
Кубок мира по биатлону-2022/23
Женщины
Зачет масс-стартов
После 1 гонки из 4
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 90
2. Жюлия Симон (Франция) – 75
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 60
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 50
5. Софи Шово (Франция) – 45
6. Лу Жанмонно (Франция) – 40
7. Анна Магнуссон (Швеция) – 36
8. Хло Шевалье (Франция) – 34
9. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 32
10. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 31
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