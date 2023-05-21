Эльвира Оберг: «В следующем году хочу бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Знаю, что у меня есть такая возможность»

Теги сборная Швеции жен Эльвира Оберг Биатлон

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг рассказала о целях на новый сезон.

«Перед стартом чемпионата мира я заболела и не оправилась до его окончания. Февраль и март получились тяжелыми, я проиграла общий зачет. 

В этот период я старалась сохранять позитивный настрой и думать о целях, которые поставила для себя в начале сезона. Самым важным для меня было стабилизировать свои результаты на высоком уровне, и мне удалось это сделать. Также мне хотелось достичь прогресса в стрельбе лежа, и я смогла увеличить процент точных попаданий с 81 до 89. 

Не вижу причин вносить изменения в физподготовку. Единственное, что изменится при подготовке к новому сезону, – добавится еще один высотный сбор. Теперь, когда мне удалось улучшить стрельбу, буду работать над ее скоростью. 

В 2024 году я хочу бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Знаю, что у меня есть такая возможность. 

С нетерпением жду чемпионата мира в Нове Место, мне нравятся там трассы. Цель – подойти к турниру в лучшей форме», – сказала Оберг. 

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