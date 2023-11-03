Доротея Вирер: «Сейчас у меня больше целей вне спорта, чем в биатлоне. Если бы закончила сегодня, я бы не пожалела»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о мотивации для продолжения карьеры.

– Общий зачет по-прежнему является вашей целью, или с годами вы стараетесь больше концентрироваться на главных стартах?

– Я считаю, что моя сила заключается в способности выступать стабильно. Я никогда не была спортсменкой, которая выходит на пик к большим стартам – в том числе и потому, что перед такими соревнованиями у меня всегда много вопросов и сомнений.

Некоторые спортсмены лучше умеют расставлять приоритеты ради крупных стартов, пропуская гонки, но такая практика никогда не была свойственна нашей команде.

– Чего нам ждать от борьбы за победу в общем зачете у женщин в следующем сезоне?

– Думаю, это будет похоже на то, что мы уже видели в предыдущие годы: серьезная борьба многих соперниц. Появится еще больше молодых спортсменок, кто-то выйдет на новый уровень или станет более стабильной. Сомневаюсь, что у женщин будет так же, как у мужчин, где Йоханнес Бо будет делать что хочет, а остальные будут лишь пытаться его остановить. Конкуренция у женщин выше, и я считаю, что за ней интереснее следить.

– Эта ситуация сделает для вас борьбу более захватывающей?

– И да, и нет. На данном этапе карьеры я чувствую, что у меня больше целей вне спорта, чем в биатлоне. Мне все время приходится находить что-нибудь новое, чтобы поддерживать интерес к соревнованиям.

Чтобы сохранять мотивацию, мне нужно понимать, в какой я форме, а затем уже ставить конкретные цели. Я предпочитаю удивляться каждый раз, когда получается добиться хорошего результата, а не ожидать его. Конечно, это не означает, что я не работаю усердно, ведь никому не хочется быть в плохой форме на соревнованиях.

– К ЧМ-2020 в Антхольце вам все же удалось подойти на пике. Как вам это удалось?

– Честно, я не знаю. Этот чемпионат был самым важным, даже важнее Олимпиады. Все ждали, что я возьму медаль. Все, кроме меня. Я же была уверена, что что-то может пойти не так. А потом мы выиграли медаль в смешанной эстафете, и атмосфера в команде стала намного лучше. Наступило облегчение, и я просто плыла по течению.

– Поможет ли вам этот опыт на Олимпийских играх?

– Честно говоря, я не знаю, останусь ли до Олимпиады. Все меня об этом спрашивают, но решение я буду принимать после окончания этого сезона и отталкиваться буде не только от спортивных результатов.

Все, что я могу сказать, я довольна своей карьерой. Если бы я закончила сегодня, я бы не пожалела. Скажи мне кто десять лет назад, что я буду на подиуме Кубка мира, я бы не поверила. Вот настолько я превзошла собственные ожидания, – сказала Вирер.