Анна Сола: «Те, с кем я общаюсь, ждут нашего возвращения в Кубок мира. А это такие топовые спортсменки, как Тандревольд, Вирер»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии жен сборная Беларуси жен сборная Италии жен Доротея Вирер Анна Сола Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Анна Сола рассказала, кто из спортсменок ждет возвращения россиян и белорусов.

– Недавно Мартен Фуркад заявил, что ему будет очень стыдно за свою страну, за Францию, если она запретит российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Подобных мнений в биатлонной среде много?

– Те, с кем я общаюсь, ждут нашего возвращения в Кубок мира. А это такие топовые спортсменки, как норвежка Ингрид Тандревольд, итальянка Доротея Вирер... Наверное, просто не все хотят публично высказываться на эту тему, каждый преследует свои выгоды. Но классно, что такие люди, как Фуркад, выражают мнение и хотят нашего возвращения.

– Фуркад, кстати, сейчас состоит в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Думаете, чиновники от спорта к нему прислушаются? Или там уже все давно решили и руководствуются исключительно политической конъюнктурой?

– Все решено, конечно. Мнение Фуркада, других – это больше важно для нас, спортсменов. Чисто по-человечески, как поддерживающий фактор. Это придает уверенность и мотивацию, помогает сохранить надежду, – сказала белорусская биатлонистка. 

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2 комментария

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кот с дивана
Ответ Глеб Вихрев
У тебя , Ступак , Степановой одна методичка -все вас ждут аж кушать не могут.
Странно, она вроде просто выразила мнение ее коллег и свое в конце. Выбрось свои методички сам.
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+2
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