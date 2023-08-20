Анна Сола: «Те, с кем я общаюсь, ждут нашего возвращения в Кубок мира. А это такие топовые спортсменки, как Тандревольд, Вирер»

Анна Сола рассказала, кто из спортсменок ждет возвращения россиян и белорусов.

– Недавно Мартен Фуркад заявил, что ему будет очень стыдно за свою страну, за Францию, если она запретит российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Подобных мнений в биатлонной среде много?

– Те, с кем я общаюсь, ждут нашего возвращения в мира. А это такие топовые спортсменки, как норвежка , итальянка ... Наверное, просто не все хотят публично высказываться на эту тему, каждый преследует свои выгоды. Но классно, что такие люди, как Фуркад, выражают мнение и хотят нашего возвращения.

– Фуркад, кстати, сейчас состоит в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Думаете, чиновники от спорта к нему прислушаются? Или там уже все давно решили и руководствуются исключительно политической конъюнктурой?

– Все решено, конечно. Мнение Фуркада, других – это больше важно для нас, спортсменов. Чисто по-человечески, как поддерживающий фактор. Это придает уверенность и мотивацию, помогает сохранить надежду, – сказала белорусская биатлонистка.