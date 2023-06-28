«Секрет Вирер отчасти в характере. Она победительница во всем, чем занимается». Тренер сборной Италии об успехах биатлонистки

Тренер объяснил успехи итальянской биатлонистки Доротеи Вирер.

Вирер 33 года, она четырехкратная чемпионка мира. В минувшем сезоне она стала второй в общем зачете Кубка мира и взяла золото в эстафете на ЧМ в Оберхофе.

«Думаю, что ее секрет отчасти в характере, потому что она – победительница во всем, чем она занимается, она хочет преуспеть в любом деле.

Честно говоря, еще год назад, даже зная ее уровень, я не ожидал таких выступлений. Летом у нее были трудности, ей приходилось разбираться с домашними делами. Ее настолько беспокоили многие мысли, что иногда она писала мне в два часа ночи, так как не могла спать. Но когда груз упал с ее плеч, заниматься тренировками стало легче.

Даже сама Доро все еще с трудом осознает свои возможности на все сто процентов, но она значительно прогрессирует в этом плане.

У нее более гибкий график тренировок по сравнению с остальными, потому что многолетний опыт – это ее богатство.

Доро уже понимает, где находится ее предел – когда его можно перейти, а когда стоит притормозить», – рассказал тренер сборной Италии Андреа Дзаттони.

«Хочу в шоу-бизнес, но боюсь, что выставлю себя на посмешище». Доротея Вирер больше не хулиганка