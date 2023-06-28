«Секрет Вирер отчасти в характере. Она победительница во всем, чем занимается». Тренер сборной Италии об успехах биатлонистки

Теги Кубок мира по биатлону сборная Италии жен Доротея Вирер Андреа Дзаттони Биатлон

Тренер объяснил успехи итальянской биатлонистки Доротеи Вирер.

Вирер 33 года, она четырехкратная чемпионка мира. В минувшем сезоне она стала второй в общем зачете Кубка мира и взяла золото в эстафете на ЧМ в Оберхофе.

«Думаю, что ее секрет отчасти в характере, потому что она – победительница во всем, чем она занимается, она хочет преуспеть в любом деле.

Честно говоря, еще год назад, даже зная ее уровень, я не ожидал таких выступлений. Летом у нее были трудности, ей приходилось разбираться с домашними делами. Ее настолько беспокоили многие мысли, что иногда она писала мне в два часа ночи, так как не могла спать. Но когда груз упал с ее плеч, заниматься тренировками стало легче.

Даже сама Доро все еще с трудом осознает свои возможности на все сто процентов, но она значительно прогрессирует в этом плане.

У нее более гибкий график тренировок по сравнению с остальными, потому что многолетний опыт – это ее богатство.

Доро уже понимает, где находится ее предел – когда его можно перейти, а когда стоит притормозить», – рассказал тренер сборной Италии Андреа Дзаттони.

«Хочу в шоу-бизнес, но боюсь, что выставлю себя на посмешище». Доротея Вирер больше не хулиганка

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Упорная девушка. Внешность бывает обманчива.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий