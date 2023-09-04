Доротея Вирер: «После стольких лет в биатлоне я немного устала. Этот сезон будет решающим для окончательного выбора по поводу Олимпиады-2026»

Доротея Вирер заявила, что в следующем году примет решение о дальнейшей карьере.

– Где вы находите мотивацию, чтобы начать новый сезон?

– Летом я постоянно борюсь с собой, разрываясь между мыслью об уходе и желанием двигаться дальше. Конечно, мне хотелось бы больше находиться дома, вести обычную домашнюю жизнь, но я по-прежнему получаю удовольствие от тренировок и соревнований.

Только на соревнованиях и сборах я провожу вне дома 200 дней в году, а еще есть обязательства перед СМИ и спонсорами.

Я уехала из дома в 14 лет, чтобы учиться в спортивной школе, и в следующем году будет 20 лет, как я живу такой жизнью. Вполне нормально, что это начинает меня немного тяготить.

– Хотели бы вы расширения своей семьи?

– Конечно, но сначала я должна завершить карьеру в спорте. Не вижу себя в двойной роли – матери и спортсменки.

– Вы одержали три победы в прошлом сезоне. Как оцениваете его итоги?

– Я бы сказала, что это был очень позитивный сезон. Я выступила очень хорошо, выше своих ожиданий.

– Ваши цели на следующий сезон?

– Выжить, ха-ха. Как и каждый год, у нас будет чемпионат мира, в 2024 году – в чешском Нове Место. Цель – повторить успешное выступление. Я соревнуюсь на самом высоком уровне уже девять лет, а это нелегко.

– Приближается 2026 год, когда в Милане пройдут зимние Олимпийские игры...

– Да, но я не думаю об этом. Я проведу этот сезон, посмотрю, как он пройдет, а потом решу, что делать. Этот сезон будет решающим для моего окончательного выбора по поводу Олимпиады-2026.

Молодость проходит, возраст наступает, мотивация может как расти, так и падать. Честно говоря, после стольких лет в биатлоне я немного устала, к тому же в моей жизни есть не только спорт, – приводит слова ilTQuotidiano.