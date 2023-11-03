Тарьей Бо о закрытии стрельбища в Холменколлене: «Профессиональные спортсмены могут найти другие места для тренировок, но детям и молодежи хуже»

Тарьей Бо высказался о закрытии стрельбища в Холменколлене.

Ранее полиция закрыла биатлонное стрельбище на неопределенный срок, из-за чего многие норвежские спортсмены лишились возможности тренироваться.

Сообщалось, что это произошло из-за нарушений правил безопасности, выявленных в ходе проверки.

«Муниципалитет Осло, наверное, делает все, что может, но жаль, что нам не разрешают пользоваться стрельбищем в настоящее время.

Мы, профессиональные спортсмены, можем найти другие места, но детям и молодежи хуже. Им будет тяжело зимой, если они сейчас не смогут тренироваться в Холменколлене», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Сейчас Бо ездит тренироваться в Фоссум.

«Мы пока не знаем, как долго стрельбище будет закрыто, но, вероятно, этот вопрос в лучшем случае решится в течение нескольких недель», – заявил представитель компании, владеющей объектом.

В полиции отказались отвечать на вопрос о том, какие именно нарушения были найдены в ходе проверки.

Стрельбище на биатлонной арене Холменколлена закрыли на неопределенный срок из-за нарушения правил безопасности