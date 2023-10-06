Тарьей Бо о продолжении карьеры: «У меня есть мечта победить Йоханнеса. Пожалуй, это последнее, что мне нужно»

Теги сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Тарьей Бо рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру.

Спортсмену 35 лет, он трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. В прошлом сезоне он стал шестым в общем зачете Кубка мира.

«У меня есть мечта победить младшего брата – Йоханнеса. Пожалуй, это последнее, что мне нужно. Хочу, чтобы дети Йоханнеса думали, что их дядя – лучший в биатлоне», – сказал Тарьей.

«Только завершив карьеру, я найду баланс в жизни». Лучший биатлонист мира разрывается между семьей и спортом

 

2 комментария

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& Co1366
Брат пошёл на брата.
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Сергей
Было у отца два сына...
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