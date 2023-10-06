Тарьей Бо о продолжении карьеры: «У меня есть мечта победить Йоханнеса. Пожалуй, это последнее, что мне нужно»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру.

Спортсмену 35 лет, он трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. В прошлом сезоне он стал шестым в общем зачете Кубка мира.

«У меня есть мечта победить младшего брата – Йоханнеса. Пожалуй, это последнее, что мне нужно. Хочу, чтобы дети Йоханнеса думали, что их дядя – лучший в биатлоне», – сказал Тарьей.

«Только завершив карьеру, я найду баланс в жизни». Лучший биатлонист мира разрывается между семьей и спортом