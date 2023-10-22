Йоханнес Бо: «Очень настроен на сезон. Победы – это как съесть шоколад: попробуешь раз, а потом всегда хочется еще»

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Йоханнес Бо назвал свою «дрим-тим» в биатлоне и рассказал о готовности к сезону.

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии ответил на вопросы подписчиков в сторис.

– Насколько вы настроены на предстоящий сезон?

– Очень даже настроен. Чувствую готовность и с нетерпением жду, чтобы увидеть результаты. Скрестил пальцы!

– Футбол или баскетбол?

– Футбол. Но кидать в кольцо на улице – тоже весело.

– Как думаете, кто будет вашим главным конкурентом в этом сезоне?

– Может быть, Эмильен Жаклен? Вчера он побеждал на чемпионате Франции, где были Кентен Фийон-Майе и Бенедикт Долль. Все они, а также шведы и другие, станут отличными соперниками. Норвежская команда готова к битве.

– Как вы находите мотивацию становиться лучше после столь многих побед и великолепного сезона?

– Это как съесть шоколад: попробуешь один раз, а потом всегда хочется еще и еще.

– Лучший розыгрыш, который вы устраивали Тарьею (Бо)?

– Я вытащил доски из нашей двухъярусной кровати. Когда он попытался взобраться, то упал вниз. Помню, что о его реакции я подумал так: «К сожалению, теперь мне конец».

– Считаете ли вы, что вновь сможете выиграть общий зачет?

– Да.

– Змеи больше не встречались (в июне Йоханнес рассказывал, что его укусила гадюка – Sports.ru)?

– Нет.

– Что еще запланировано перед началом сезона?

– Завтра последний день на сборах, а потом у нас будет еще неделя до первых гонок.

– Кто вошел бы в вашу «дрим-тим» по биатлону?

– Если только действующие спортсмены и по одному от каждый страны, это были бы [итальянка] Лиза Виттоцци, [шведка] Ханна Оберг, я сам и [француз] Эмильен Жаклен.

– А кто, по-вашему, выиграет женские соревнования?

– Эльвира Оберг.

– Как насчет стрельбы в этом году? Стоит ли нам ждать еще одной стойки за 10 секунд?

– Подержите мое пиво... Зигфрид Мазе требует, чтобы этой зимой я стрелял так постоянно.

– Думаете ли, что у Тарьей есть шанс выиграть [Большой хрустальный] глобус в этом году?

– Да. Причина? Потому что его техника все больше походит на мою. Он точно будет очень хорош! – ответил Йоханнес Бо.

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