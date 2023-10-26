«Не представляем, как спускаться, думаем только о движении вверх». Логинов и Бабиков показали тренировку в горах Приэльбрусья

Теги сборная России видео Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Александр Логинов и Антон Бабиков показали тренировку в горах Приэльбрусья.

Видео опубликовано в телеграм-канале российских биатлонистов.

«Пока у нас короткая пауза отдыха, хотим освежить для вас впечатления о Приэльбрусье.

Да, мы не представляем, как спускаться , потому что думаем только о движении вперед и вверх. Winter is coming 🥶», – говорится в публикации.

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4 комментария

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Анатолий К
В сборной России всем завидно стало от их тренировок. Сколько таких будет на следующий год?
+3
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+3
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rashnew
Водопад Терскол вроде?
0
0
0
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Alsjd
Ответ Анатолий К
В сборной России всем завидно стало от их тренировок. Сколько таких будет на следующий год?
Столько, сколько сможет себе такое позволить. И хорошо! Пусть ищут спонсоров.
0
0
0
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