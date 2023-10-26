«Не представляем, как спускаться, думаем только о движении вверх». Логинов и Бабиков показали тренировку в горах Приэльбрусья
Александр Логинов и Антон Бабиков показали тренировку в горах Приэльбрусья.
Видео опубликовано в телеграм-канале российских биатлонистов.
«Пока у нас короткая пауза отдыха, хотим освежить для вас впечатления о Приэльбрусье.
Да, мы не представляем, как спускаться , потому что думаем только о движении вперед и вверх. Winter is coming 🥶», – говорится в публикации.
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