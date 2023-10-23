Жаклен о победах на чемпионате Франции: «Пытаюсь восстановить свои лучшие стороны. Я на правильном пути»
Эмильен Жаклен после побед на чемпионате Франции рассказал о своей подготовке.
В октябре на турнире по летнему биатлону Жаклен выиграл спринт и гонку преследования.
«Конечно, еще есть над чем работать, но я очень доволен. Знаю, в какой форме был последние месяцы.
Я все время пытаюсь восстановить свои лучшие стороны. Это и подготовка к гонкам, и стрельба, где у меня есть своя индивидуальность.
Постепенно стрельба стоя становится лучше. Что касается психологии, нужно не бояться и быть смелее, дерзким – это отличало меня раньше. Я на правильном пути!» – сказал четырехкратный чемпион мира Жаклен.
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