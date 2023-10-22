Летний биатлон. Чемпионат Франции. Брезаз-Буше и Жаклен победили в спринтах, Шово и Фийон-Майе – 2-е, Симон – 7-я
Жюстин Брезаз-Буше победила в спринте на чемпионате Франции по летнему биатлону.
Женщины бежали дистанцию 6 км, мужчины – 7,5 км.
Летний биатлон
Чемпионат Франции
Арсон
Спринт
Женщины
1. Жюстин Брезаз-Буше – 16.48,3 (1)
2. Софи Шово – 22,2 (1)
3. Лу Жанмонно – 30,3 (2)
4. Осеан Мишелон – 30,6 (1)
5. Хло Шевалье – 33,7 (1)
6. Жанна Ришар – 39,5 (1)
7. Жюлия Симон – 39,9 (3)
Мужчины
1. Эмильен Жаклен – 18.13,7 (1)
2. Кентен Фийон-Майе – 2,5 (0)
3. Бенедикт Долль (Германия) – 16,4 (1)
4. Эрик Перро – 23,0 (1)
5. Эмильен Клод – 34,5 (3)
6. Флоран Клод (Бельгия) – 51,5 (1)
7. Фабьен Клод – 56,6 (4)
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