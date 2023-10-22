Летний биатлон. Чемпионат Франции. Брезаз-Буше и Жаклен победили в спринтах, Шово и Фийон-Майе – 2-е, Симон – 7-я

Жюстин Брезаз-Буше победила в спринте на чемпионате Франции по летнему биатлону.

Женщины бежали дистанцию 6 км, мужчины – 7,5 км.

Летний биатлон

Чемпионат Франции

Арсон

Спринт

Женщины

1. Жюстин Брезаз- – 16.48,3 (1)

2. – 22,2 (1)

3. – 30,3 (2)

4. Осеан Мишелон – 30,6 (1)

5. Хло Шевалье – 33,7 (1)

6. Жанна Ришар – 39,5 (1)

7. – 39,9 (3)

Мужчины

1. – 18.13,7 (1)

2. Кентен Фийон-Майе – 2,5 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) – 16,4 (1)

4. Эрик Перро – 23,0 (1)

5. Эмильен Клод – 34,5 (3)

6. Флоран Клод (Бельгия) – 51,5 (1)

7. Фабьен Клод – 56,6 (4)