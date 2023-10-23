Богалий о стрельбе Латыпова: «Исправить ситуацию может только он сам. Тут уже нельзя сказать «тренер виноват»

Анна Богалий высказалась о проблемах со стрельбой у биатлониста Эдуарда Латыпова.

– Чего ожидаете от основных спортсменов сборной России в новом сезоне?

– Чтобы они получали удовольствие от выступлений. И всегда хочется видеть чистую стрельбу. Для меня именно вопрос качественной работы на огневых рубежах является одним из основных.

– Этим грешит Эдуард Латыпов. Хотели бы от него большей стабильности?

– Исправить ситуацию может только он сам. Тут уже нельзя сказать «тренер виноват». Спортсмены такого уровня должны много работать над собой. Впрочем, они все и так прекрасно понимают.

– На чемпионате России три золота завоевала Наталия Шевченко, хотя проводила первый сезон после перехода из лыжного спорта. Это удивило?

– Значит, быстро все подхватила. Понимает и чувствует. Только радостно от усиления состава такими спортсменами. Наверное, не все будет просто со стабилизацией работы на огневых рубежах, когда спортсмен постоянно ровно стреляет. Надеюсь, этот процесс пройдет максимально быстро. Причём не только у нее.

А что касается перехода из лыж, это хороший опыт – выйти из зоны комфорта. Бросить себе новый вызов и заниматься тем, что тебе нравится и интересно, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий.