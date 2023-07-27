Юрий Каминский: «Несколько лыжников хотели этим летом перейти в биатлон. Но они в лыжном ходе уровня Корнева, Емерхонова, Еремина»

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Юрий Каминский объяснил, почему не взял лыжников в свою биатлонную группу этим летом.

«Были несколько лыжников, фамилии их раскрывать не буду, которые хотели этим летом перейти в биатлон. Но эти спортсмены в лыжном ходе примерно такие, какие есть у меня в команде уровня Корнева, Емерхонова, Еремина. Какой смысл заводить этих лыжников сразу в сборную команду по биатлону?

Конечно, если лыжники переходят в биатлон – это неплохо, но это не значит, что они должны сразу заходить в сборную. Приход Наталии Шевченко получился очень позитивным и оправданным, хотя тренер рисковал. Если бы у нее не получилось бы, тренер получал бы море критики.

И какой смысл мне заводить спортсмена, который винтовку в руках не держал, а ходом он такой же, как мои? Я от этого отказался. В регионы – пожалуйста. И если он будет дальше прогрессировать, то милости просим и в сборную команду.

Тут еще нюанс в том, что биатлонисты в последнее время подтянулись ходом к лыжникам. Это и в мире, и у нас. Латыпов побеждал лыжников – пусть на второстепенных, но на всероссийских соревнованиях в Алдане.

Нам еще предлагают соревноваться с лыжниками на чемпионатах России, но для чего – не очень понимаю. С тренировочной целью — можно, а чтобы показать результат, надо к этому специально готовиться. На вкатывании нам интересны гонки с лыжниками, потому что мы можем сделать срез нашей подготовки», – рассказал тренер сборной России по биатлону.

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