Максим Чудов: «В Башкирии молодые тянутся за Латыповым и Бабиковым, а сильных девочек пока не просматривается»
Максим Чудов рассказал о ситуации с биатлоном в Башкортостане.
Чудов является главой Федерации биатлона Башкортостана.
— Прежде всего, рад за Эдуарда, у которого недавно родился второй ребенок, такое мотивирует. Надеюсь, Латыпов с Бабиковым будут и дальше представлять Башкортостан.
Есть рабочие сложности, как везде, расстраивает отсутствие международных стартов, однако все идет своим чередом. Латыпов в сборной, Бабиков около сборной, молодым есть за кем тянуться, это большой плюс. Хотя самим лидерам в ходе подготовки тянуться не за кем, это минус. Будем дорожить теми, кто есть.
— Есть в Башкирии еще два сопоставимых по силе биатлониста, чтобы набрать эстафетную четверку?
— Ребята растут, посмотрим.
— А девчата?
— С ними сложнее, сильных девочек пока не просматривается, — сказал Чудов.
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