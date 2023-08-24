Максим Чудов: «В Башкирии молодые тянутся за Латыповым и Бабиковым, а сильных девочек пока не просматривается»

Максим Чудов рассказал о ситуации с биатлоном в Башкортостане.

Чудов является главой Федерации биатлона Башкортостана.

— Прежде всего, рад за Эдуарда, у которого недавно родился второй ребенок, такое мотивирует. Надеюсь, с будут и дальше представлять Башкортостан.

Есть рабочие сложности, как везде, расстраивает отсутствие международных стартов, однако все идет своим чередом. Латыпов в сборной, Бабиков около сборной, молодым есть за кем тянуться, это большой плюс. Хотя самим лидерам в ходе подготовки тянуться не за кем, это минус. Будем дорожить теми, кто есть.

— Есть в Башкирии еще два сопоставимых по силе биатлониста, чтобы набрать эстафетную четверку?

— Ребята растут, посмотрим.

— А девчата?

— С ними сложнее, сильных девочек пока не просматривается, — сказал .