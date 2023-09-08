Каминский о промахах Латыпова в спринте: «В августе он стрелял очень мало, с ходу вообще не стрелял. Ну и соответственно, что мы хотим?»

Каминский объяснил промахи Латыпова в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

допустил два промаха на стойке и занял 6-е место.

– Как вам стрельба Латыпова?

– В пределах возможностей, которыми он сегодня обладает, наверное, была не такая уж и плохая стрельба.

– Максим Максимов назвал «стойку» отвратительной.

– Ну что значит отвратительной... Спортсмены находятся в разных физических состояниях, все в разных зонах акклиматизации, поэтому возможны всякие негативные последствия.

В августе он стрелял очень мало, с ходу вообще не стрелял. Ну и соответственно, что мы хотим? Музыкант, который не играет, в первый раз тоже плохо выступит, – сказал .

Также он высказался о состоянии , которая заняла 23-е место, допустив пять промахов.

«Причин на самом деле много. Не хочу об этом говорить... Главная причина, конечно, в ней. Завтра, скорее всего, она выступит, а дальше посмотрим», – добавил тренер.