Каминский о промахах Латыпова в спринте: «В августе он стрелял очень мало, с ходу вообще не стрелял. Ну и соответственно, что мы хотим?»
Каминский объяснил промахи Латыпова в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.
Эдуард Латыпов допустил два промаха на стойке и занял 6-е место.
– Как вам стрельба Латыпова?
– В пределах возможностей, которыми он сегодня обладает, наверное, была не такая уж и плохая стрельба.
– Максим Максимов назвал «стойку» отвратительной.
– Ну что значит отвратительной... Спортсмены находятся в разных физических состояниях, все в разных зонах акклиматизации, поэтому возможны всякие негативные последствия.
В августе он стрелял очень мало, с ходу вообще не стрелял. Ну и соответственно, что мы хотим? Музыкант, который не играет, в первый раз тоже плохо выступит, – сказал Юрий Каминский.
Также он высказался о состоянии Ларисы Куклиной, которая заняла 23-е место, допустив пять промахов.
«Причин на самом деле много. Не хочу об этом говорить... Главная причина, конечно, в ней. Завтра, скорее всего, она выступит, а дальше посмотрим», – добавил тренер.
1 комментарий