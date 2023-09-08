Каминский о промахах Латыпова в спринте: «В августе он стрелял очень мало, с ходу вообще не стрелял. Ну и соответственно, что мы хотим?»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Каминский объяснил промахи Латыпова в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Эдуард Латыпов допустил два промаха на стойке и занял 6-е место.

– Как вам стрельба Латыпова?

– В пределах возможностей, которыми он сегодня обладает, наверное, была не такая уж и плохая стрельба.

– Максим Максимов назвал «стойку» отвратительной.

– Ну что значит отвратительной... Спортсмены находятся в разных физических состояниях, все в разных зонах акклиматизации, поэтому возможны всякие негативные последствия.

В августе он стрелял очень мало, с ходу вообще не стрелял. Ну и соответственно, что мы хотим? Музыкант, который не играет, в первый раз тоже плохо выступит, – сказал Юрий Каминский.

Также он высказался о состоянии Ларисы Куклиной, которая заняла 23-е место, допустив пять промахов.

«Причин на самом деле много. Не хочу об этом говорить... Главная причина, конечно, в ней. Завтра, скорее всего, она выступит, а дальше посмотрим», – добавил тренер.

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1 комментарий

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Людмила Преснякова
Да всё нормально будет.Все вкатаются ,втренируются.Просто надо тренироваться как всегда с отдачей, если возможно такое .
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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