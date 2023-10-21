Леонид Гурьев: «Я был с Анфисой Резцовой на Олимпиаде-1994, это уникальный спортсмен. Большая утрата не только для семьи но и для России»

Экс-тренер Анфисы Резцовой назвал ее смерть большой утратой для России.

Трехкратная олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках скончалась 19 октября в возрасте 58 лет.

«Соболезнования родственникам, дочерям, которых я прекрасно знаю, работал с ними и с мамой работал.

Я был с ней на Олимпиаде [1994 года] в Лиллехаммере, это уникальный спортсмен. Большая утрата не только для семьи но и для России. Это трудяга, пример для подражания и подрастающего поколения, это невосполнимая утрата.

Я позвонил Геннадию Роменскому, он собирался с Анфисой ехать в Беларусь. Но пришлось отказаться, в таком состоянии это нельзя было делать», – сказал бывший тренер Резцовой Леонид Гурьев.

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