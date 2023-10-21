Ирина Казакевич: «Анфиса Резцова была одной из лучших во всем мире для своего поколения, в современной России тоже»

Ирина Казакевич назвала Анфису Резцову выдающейся спортсменкой.

Трехкратная олимпийская чемпионка Резцова скончалась в возрасте 58 лет.

«Я лично не была знакома с Анфисой Резцовой, были только воспоминания о гонках от тренеров или от Кристины (Резцовой).

Могу сказать, что она была выдающейся спортсменкой. Одной из лучших во всем мире для своего поколения, в современной России тоже. Это, конечно, большая потеря», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Ирина Казакевич.

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