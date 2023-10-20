Виктор Майгуров: «Мы готовимся выступать и в 2026 году, и даже в этом сезоне, если бы нас допустили, но думаем уже о следующих Играх»

Виктор Майгуров предложил при подготовке к Олимпиаде ориентироваться на 2030 год.

«Нет худа без добра. Без международных соревнований есть возможность уделить внимание молодежи, что мы и делаем. Слышал, что у кого‑то из зимних федераций еще теплится надежда на 2026 год. Но мы назвали программу «2030», то есть ориентируемся на тех, кто через 7 лет будет костяком сборной России.

Хотел бы предложить именно на этот год ориентироваться при подготовке к Олимпийским играм. Конечно, мы готовимся выступать и в 2026 году, и даже в этом сезоне, если бы нас допустили. Просто нынешнее поколение – это именно Игры‑2026, а мы думаем уже о следующем», – сказал глава биатлонистов России.