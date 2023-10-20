Виктор Майгуров: «Мы готовимся выступать и в 2026 году, и даже в этом сезоне, если бы нас допустили, но думаем уже о следующих Играх»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Олимпиада-2026 Олимпиада-2030 Биатлон

Виктор Майгуров предложил при подготовке к Олимпиаде ориентироваться на 2030 год.

«Нет худа без добра. Без международных соревнований есть возможность уделить внимание молодежи, что мы и делаем. Слышал, что у кого‑то из зимних федераций еще теплится надежда на 2026 год. Но мы назвали программу «2030», то есть ориентируемся на тех, кто через 7 лет будет костяком сборной России.

Хотел бы предложить именно на этот год ориентироваться при подготовке к Олимпийским играм. Конечно, мы готовимся выступать и в 2026 году, и даже в этом сезоне, если бы нас допустили. Просто нынешнее поколение – это именно Игры‑2026, а мы думаем уже о следующем», – сказал глава Союза биатлонистов России.

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1 комментарий

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Татьяна Бурова
Нынешнее поколение 2026, будем готовиться к 2030. А как же спортивный принцып? Т.е.как в фигурке, один сезон и всё, конвейер.
И будут отбирать на ЦП только кандидатов на ОИ 2030,?
Скоро биатлон и так развалится, слишком затратен, а у них ОИ, как буд- то других нет соревнований.
А на ОИ 2030 тоже с белым флагом?
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