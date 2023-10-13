Дмитрий Губерниев: «Я так понимаю, СБР опасается реакции IBU и сомневается в поддержке клубного турнира в Хантах. После отстранения ОКР это как минимум странно»

Дмитрий Губерниев призвал СБР поддержать проведение нового клубного турнира.

Новый клубный турнир биатлонистов планируется провести в Ханты-Мансийске 18-19 ноября.

«Я так понимаю, что СБР все еще опасается реакции IBU и очень сомневается в поддержке клубного биатлонного турнира в Хантах. После отстранения , с учетом того, что в международном биатлоне мы сейчас никто и звать нас никак, плясать под дудку шведа и американца как минимум странно! Это либо мазохизм либо глубинное непонимание.

Мы либо спорт в стране поддерживаем и развиваем, либо поддерживаем русофобию и спорт в стране не развиваем. И тогда возникает вопрос – с кем вы? Деятели биатлонной культуры?

Мы в биатлоне отстранены, неужели нас еще сильнее отстранят? Отстранят настолько отстраненно, что это будет самое отстраненное отстранение? Отстранение от отстранения в результате отстранения отстраненных? Или отстранения от отстраненного отстранения в виду возможного отстранения отстраненных?

А вдруг договорится, что сборная вместо клубного турнира в Хантах поедет в Эстерсунд на Кубок Мира? Или на Кубок Дырки от биатлонного бублика нас пригласят? И мы гордо будем там выступать», – написал Губерниев.