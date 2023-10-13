Дмитрий Губерниев: «Я так понимаю, СБР опасается реакции IBU и сомневается в поддержке клубного турнира в Хантах. После отстранения ОКР это как минимум странно»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России ОКР Дмитрий Губерниев IBU Виктор Майгуров Биатлон

Дмитрий Губерниев призвал СБР поддержать проведение нового клубного турнира.

Новый клубный турнир биатлонистов планируется провести в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. 

«Я так понимаю, что СБР все еще опасается реакции IBU и очень сомневается в поддержке клубного биатлонного турнира в Хантах. После отстранения ОКР, с учетом того, что в международном биатлоне мы сейчас никто и звать нас никак, плясать под дудку шведа и американца как минимум странно! Это либо мазохизм либо глубинное непонимание. 

Мы либо спорт в стране поддерживаем и развиваем, либо поддерживаем русофобию и спорт в стране не развиваем. И тогда возникает вопрос – с кем вы? Деятели биатлонной культуры?

Мы в биатлоне отстранены, неужели нас еще сильнее отстранят? Отстранят настолько отстраненно, что это будет самое отстраненное отстранение? Отстранение от отстранения в результате отстранения отстраненных? Или отстранения от отстраненного отстранения в виду возможного отстранения отстраненных?

А вдруг Виктор Майгуров договорится, что сборная вместо клубного турнира в Хантах поедет в Эстерсунд на Кубок Мира? Или на Кубок Дырки от биатлонного бублика нас пригласят? И мы гордо будем там выступать», – написал Губерниев. 

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4 комментария

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Savardus
Крикунидзе не понимает, что Кубок Дырки от биатлонного бублика - это и есть все текущие соревнования для российских биатлонистов, которые устраивают в стране.
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Pertinax Gandi
Так этот во всех видах спорта так. На людях чиновники от спорта кричат про несправедливость, а на деле требования международных федераций выполняют и втайне мечтают, чтоб их разбанили.
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Ковид 07.10.52
Интересно сколько ему платит Нуждин за выступления против Майгурова....
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