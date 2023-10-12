Андрей Падин: «Сливко как большому профессионалу комфортнее тренироваться одной. Она об этом нисколько не жалеет»

Тренер Андрей Падин рассказал о работе с биатлонисткой Викторией Сливко.

– С Викой Сливко мы знакомы уже продолжительное время, с тех пор, когда она еще была в юниорской команде. Потом был период, когда я работал в женской резервной команде, и она была в команде. И после этого несколько раз она обращалась за помощью. Во‑первых, сейчас коммуникация строится очень просто – это все в легкой доступности.

Во‑вторых, она дошла до такого совершенства, что на сегодняшний день мне даже не приходится ей тщательно все рассказывать и проводить тренировку. Она стала настолько самостоятельной, что мне иногда нужно только нарисовать ей схему тренировок, а рельеф и все остальное она уже может подобрать себе сама. Если есть какие‑то нюансы, она может просто попросить совет – все ли делается правильно или нет.

Более того, некоторые планы она может уже практически сама себе написать. Об этом я всегда говорю спортсменам – вам тренер нужен на начальном этапе, дальше вам нужен только консультант. Вы под свой организм можете сделать себе любой план, посоветоваться с тренером, где та или иная ошибка, где можно сделать коррекцию. Вас ничто не должно останавливать, должны тренироваться самостоятельно. Тренер не должен быть пастухом.

– Как думаете, в будущем смогла бы стать тренером?

– Думаю, спокойно смогла бы. Насколько мне известно, она поступила в магистратуру, занимается учебой, и это будет уже не первое ее спортивное образование. Она – сильный стрелок, ее стрелковая подготовка соответствует международным стандартам. Она могла бы в стрельбе помочь любому спортсмену, объяснить, обосновать. С ее большим опытом для нее в этом нет ничего сложного.

Совершенству нет предела, и она учится, тренируется, совершенствуется, и она может далеко пойти и в тренерской карьере.

– Нет ли мыслей подключить Сливко к группе на централизованную подготовку?

– Это больше от нее зависит, но нет, сейчас ей уже комфортно тренироваться так. Конечно, в команде есть свои рамки, своя дисциплина, но и у нее самодисциплина на высочайшем уровне. Ряду спортсменов, чтобы хорошо тренироваться, нужна команда. Некоторые спортсмены – индивидуалисты, которые могут быть в команде, но им комфортнее проводить тренировочный процесс в одиночку.

Наверное, ей как большому профессионалу комфортнее тренироваться одной. Она об этом нисколько не жалеет, ей нравится, поэтому она не испытывает неудобств, – сказал Падин.