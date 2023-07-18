Виктория Сливко: «В предстоящем сезоне хочу попробовать пробежать в лыжных гонках»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о желании попробовать себя в лыжных гонках.

Также она высказалась о роли тренера в ее подготовке.

– На чемпионате России по лыжным гонкам в прошлом году выступали биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина. Ты тоже присутствовала на некоторых гонках в качестве зрителя. Интересно было посмотреть за их результатами? Не хотелось самой тоже попробовать себя в той же разделке?

– А я особо не следила за ним. Но в предстоящем сезоне хочу сама попробовать пробежать в лыжных гонках. Нужно просто пробежаться, чтобы понять – можно с ними бороться или нет.

– Перед началом прошлого сезона ты говорила мне, что не стремишься в сборную России, поскольку комфортнее тренироваться вне команды. Ты чувствуешь, что, работая с Андреем Падиным, стала сильнее? В чем именно?

– Я и сейчас туда не рвусь. Мне о-о-о-очень комфортно тренироваться с Андреем Викторовичем. Конечно, я с ним стала сильнее – более уверенно чувствую себя по дистанции, да и со стрельбой, думаю, в предстоящем сезоне буду чаще справляться.

– Он по-прежнему пишет тебе планы? Что-то поменялось в сравнении с прошлым сезоном в плане подготовки?

– Да, Андрей Викторович пишет планы. Но как и что я делаю – это уже секрет.

– Ты провела в Сочи сбор вместе с группой Михаила Шашилова, которому теперь и Падин помогает. Не возникло после этого желания вернуться в сборную? Спарринг-партнеры ведь очень сильные.

– О, нет! В команду я точно не хочу, даже мысли такой не было, – сказала .