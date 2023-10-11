Андрей Падин: «У соперников некоторые спортсмены в 21-22 года становятся олимпийскими чемпионами, а мы наших все еще считаем юниорами»

Тренер Андрей Падин рассказал, что считает перспективными юниорок в своей группе.

Падин сейчас работает тренером в группе Михаила Шашилова.

– В вашей группе две юниорки: Юлия Шеллер, , которые этим летом впервые готовились со взрослой командой. Что об этих биатлонистках можете сказать?

– Они, как и все девочки, такие же перспективные. Конечно, сейчас их тренировочная программа немного отличается от той, которую они проводили в предшествующей команде.

Но хочется отметить, что они действительно очень старательные, очень терпеливые, поэтому они выполняют нагрузку, влились в коллектив, стараются и на некоторых контрольных стартах, именно в тренировочном процессе, уже создают легкую конкуренцию.

– В следующем сезоне они будут выступать уже на взрослом уровне?

– На сегодняшний день они еще юниорки. Мы планируем, чтобы в этом году большую часть соревнований они проводили не со сверстницами, а по взрослому календарю.

Все-таки календарь взрослых девушек отличается от юниорского, он моделирует международные старты. Для них это не будет сильным стрессом, хоть у них еще и юниорский возраст, по паспорту у них уже взрослый возраст – им по 21 году.

У наших соперников некоторые спортсмены в 21-22 становятся олимпийскими чемпионами, а мы наших все еще считаем юниорами.

Поэтому не хотелось бы их сильно принижать. Пусть они стараются, выходят на взрослый уровень и достойно себя проявляют, – сказал .