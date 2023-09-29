Сергей Чепиков: «МОК в большей степени однополярен. Необходимы реформы, но это перспектива последующих лет»

Сергей Чепиков считает, что Международному олимпийскому комитету нужны реформы.

– Не кажется ли вам, что себя изжил?

– Я не в восторге от его действий. Сложное время сейчас. Часто какие‑то качели. Ясно, что там очень сильно учитывается мнение наших заокеанских друзей.

МОК в большей степени однополярен. Необходимы реформы, но это перспектива последующих лет, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.