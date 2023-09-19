Александр Логинов: «Сам факт того, что я могу тренироваться и выступать — хороший знак, чтобы какие‑то мечты на зиму ставить»

Биатлонист Александр Логинов рассказал о целях на сезон.

«Я еще не нахожусь в той колее, в которой должен быть. Рад, что получилось показать неплохой результат. Да, я был не готов бежать спринт и эстафету на все 100%, но планомерно готовлюсь.

Зима будет интересной. Сам факт того, что я могу тренироваться и выступать — хороший знак, чтобы какие‑то мечты на зиму ставить перед собой», – сказал .