Логинов о шутках про травмы: «3-4 года назад было обидно, а сейчас понимаешь – без этого никуда. На три дня у меня заклинило шею, первый день хотя бы головой верчу»

Александр Логинов рассказал об отношении к шуткам про свои травмы.

Сегодня биатлонист занял 19-е место в спринте на летнем Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. В прошлом сезоне он пропускал большую часть гонок по состоянию здоровья.

– Какие задачи ставите на соревнования в Тюмени?

– Наверное, не могу сказать, что расписал чемпионат России от «а» до «я». Честно, первым делом очень хочу помочь команде именно в эстафете.

– Расскажите о приоритетах на Кубок Содружества и чемпионат России.

– И на Кубке, и на чемпионате России есть эстафетные гонки. Не могу сказать, что они в приоритете для меня, но для команды и региона это очень важно. Постараемся по максимуму поработать.

– Вас уже в шутку «подбадривают» про травмы, как к этому относитесь?

– Может, в силу возраста уже. Три‑четыре года назад это было обидно, а сейчас нивелируется тем, что понимаешь – без этого никуда. У нас было четыре дня между стартами. На три дня у меня заклинило шею, первый день хотя бы головой верчу, – сказал чемпион мира по биатлону.