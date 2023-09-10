Бабиков о Кубке Содружества: «Мы на обычный масс-старт не набрали людей. У меня вопрос: к чему вы готовитесь? Наверное, все будут суперсильными на Спартакиаде»

Теги сборная России Спартакиада сборная Беларуси Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Антон Бабиков удивлен, что биатлонисты пропускают гонки на Кубке Содружества.

Сегодня на этапе соревнований в Сочи проходил масс-старт. Бабиков занял пятое место среди 28 участников (в заявку масс-старта обычно входят 30).

– Сегодня в топ‑10 попали шесть белорусов. Как тебе такой результат? Где наши?

– А Латыпова посчитал? Он же тоже Беларуси родился. Я сейчас шутил, что на цветочной церемонии я единственный россиянин. Наверное, ребята преследуют какие‑то другие цели, готовятся к главному старту сезона, наверное, все будут суперсильными в Златоусте (где в феврале пройдет Спартакиада – Sports.ru).

Вообще меня удивляет, почему на масс‑старт выходят 28 человек, если у нас только в сборной 15 сильных парней? Куда вы все готовитесь? У меня такой вопрос: к чему?

Вот пришли зрители, мы должны радовать их, выступая тут. Я понимаю, что есть такие спортсмены, как Александр Логинов, которые полгода до этого не выступали, есть те, кто заболел и не может соревноваться, но все остальные, на мой взгляд, должны выходить на старт. Тут речь вообще шла о большом масс‑старте, а мы в итоге на обычный не набрали людей.

– То есть хотели бежать большой масс‑старт в 60 человек?

– Да‑да, мы даже думали, как мы в таком количестве будем в повороты заходить, а в итоге нас 28. Редеют ряды, что тут сказать: проще будет людям сборную формировать, – сказал чемпион мира-2017 в эстафете Антон Бабиков.

Кубок Содружества. Смольский выиграл масс-старт, Латыпов – 2-й, Бабиков – 5-й, Поварницын – 14-й

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Патронов и винтовок на всех не хватает...
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maximus388
Ответ Ковид 07.10.52
Патронов и винтовок на всех не хватает...
Тех самых патронов, которые десятками уходили в каком-то цирковом шоу от матч тв?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алар
Потому что эти старты ни о чем и ни про что! Куда на них отбираться, на Спартакиаду? Да там все будут и без отбора. Опять же там и бабло будет. А здесь в Сочи только участие)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
khinskiy
Хорошо Антоше рассуждать о деньгах. Фактически его подготовку оплачивает спонсор Логинова.
А у остальных не так много денег для Сочи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий