Бабиков о Кубке Содружества: «Мы на обычный масс-старт не набрали людей. У меня вопрос: к чему вы готовитесь? Наверное, все будут суперсильными на Спартакиаде»

Антон Бабиков удивлен, что биатлонисты пропускают гонки на Кубке Содружества.

Сегодня на этапе соревнований в Сочи проходил масс-старт. Бабиков занял пятое место среди 28 участников (в заявку масс-старта обычно входят 30).

– Сегодня в топ‑10 попали шесть белорусов. Как тебе такой результат? Где наши?

– А Латыпова посчитал? Он же тоже Беларуси родился. Я сейчас шутил, что на цветочной церемонии я единственный россиянин. Наверное, ребята преследуют какие‑то другие цели, готовятся к главному старту сезона, наверное, все будут суперсильными в Златоусте (где в феврале пройдет Спартакиада – Sports.ru).

Вообще меня удивляет, почему на масс‑старт выходят 28 человек, если у нас только в сборной 15 сильных парней? Куда вы все готовитесь? У меня такой вопрос: к чему?

Вот пришли зрители, мы должны радовать их, выступая тут. Я понимаю, что есть такие спортсмены, как Александр Логинов, которые полгода до этого не выступали, есть те, кто заболел и не может соревноваться, но все остальные, на мой взгляд, должны выходить на старт. Тут речь вообще шла о большом масс‑старте, а мы в итоге на обычный не набрали людей.

– То есть хотели бежать большой масс‑старт в 60 человек?

– Да‑да, мы даже думали, как мы в таком количестве будем в повороты заходить, а в итоге нас 28. Редеют ряды, что тут сказать: проще будет людям сборную формировать, – сказал чемпион мира-2017 в эстафете Антон Бабиков.

Кубок Содружества. Смольский выиграл масс-старт, Латыпов – 2-й, Бабиков – 5-й, Поварницын – 14-й

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное