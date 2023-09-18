Кристина Резцова: «Я уже вышла из того возраста, когда хочу тренироваться только в сборной. Сейчас хочу со своей командой, у меня очень большой тыл»

Кристина Резцова объяснила, почему не стремится тренироваться со сборной.

– Какие у вас планы на подготовку к зимнему сезону? Вы сейчас готовитесь с регионом?

– Да, я готовлюсь за счет Ханты-Мансийска, они меня во всем поддерживают, и за это им большая благодарность.

Дальше я продолжаю работать по задуманному плану, сейчас проведу небольшой сбор в Сыктывкаре и дальше снова еду на Семинский перевал. Если выпадет снег, то это будет начало вкатки, если нет, то это еще, возможно, будут роллеры.

Но планирую начать вкатываться там и потом приеду сюда, в Тюмень, на основную вкатку. Далее уже все, пойдем по соревнованиям.

– Попадание в сборную страны на централизованную подготовку является вашей целью?

– Нет, абсолютно не является. Я, наверное, уже вышла из того возраста, когда хочу тренироваться только в сборной (Резцовой 27 лет – Sports.ru). Сейчас я хочу тренироваться со своей командой, у меня очень большой тыл, и они меня делают сильнее, а это для меня сейчас самое важное.

Поэтому на данный момент, даже если бы мне предложили, не готова оставить детей и тренироваться со сборной.

– Раньше вы тренировались по планам Норицына. Сейчас продолжаете с ним работать?

– Да, все так же. Виталий Викторович пишет план, мы постоянно на связи, он корректирует мою работу по самочувствию или по усталости. Мы так же плотно работаем, ничего не поменялось, – ответила двукратный призер Олимпийских игр по биатлону.