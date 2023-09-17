Эдуард Латыпов: «Надежда выступить на Олимпиаде есть всегда, будем надеяться на лучшее»

Эдуард Латыпов заявил, что не теряет надежду выступить на Олимпийских играх.

«Мы сейчас уже привыкли к такому исходу событий. В плане того, что мы тренируемся, бегаем на российских стартах, на Кубке Содружества, есть альтернативные соревнования.

Конечно, хочется бегать на международных стартах. Мы ждем того момента, шанса, что все разрешится. Тогда руководство будет принимать решение, как дальше действовать.

На данный момент задача спортсменов – готовиться, не терять форму, трудиться. Надежда, конечно, всегда есть выступить на Олимпиаде, будем надеяться на лучшее», – сказал .