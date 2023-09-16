Антон Бабиков: «По трассе были неидеальное самочувствие, несмотря на то, что я ожидал худшего. Оценить на пятерку такой бег я не могу»

Антон Бабиков оценил выступление в спринте на чемпионате России по летнему биатлону.

Бабиков в гонке занял третье место, победил Петр Пащенко.

«Я справился со стрельбой на пятерку, не задерживал ни одного выстрела, все было четко и быстро. Ну а по трассе были неидеальное самочувствие, несмотря на то, что я ожидал худшего. Но оценить на пятерку такой бег я не могу. Поэтому четверка – вполне хороший результат.

Я видел, какую скорость развивали ребята. Да все знают даже не глядя, какую скорость могут развивать Пащенко и Латыпов. Поэтому уходя на последний круг и слыша, что Пащенко в 12 секундах, а Эдик вообще в 5 сзади, я уже понимал по своей энергии, что как крейсер смогу доехать до финиша, но выдать большую скорость не могу. Но я и не рассчитывал на это сегодня, спринт для меня – такая гонка, немножко сложная. Но это нормально.

Неожиданна ли победа Пащенко? Никакого сюрприза. Мы делали прогнозы в Сочи на то, кто будет в тройке. Я говорил, что будут Поварницын, Смольский и Пащенко. Первых угадал, а Пащенко... Ну он там просто замудрил, зачудил, поэтому и не был в тройке.

Но мы прекрасно знали, что Петр в принципе имеет очень хорошую скорость, а на роллерах он вообще всегда красавец. Сегодня справился со стрельбой, так что для меня ничего неожиданного вообще нет» – сказал в эфире «Матч ТВ».