Артем Истомин: «Летние старты — это не те соревнования, к которым мы готовимся, у нас сезон длинный»
Тренер Артем Истомин рассказал о подготовке российских биатлонистов к сезону.
На прошлой неделе в Сочи состоялся летний этап Альфа‑Банк Кубка Содружества.
— Летние старты — это не те соревнования, к которым мы готовимся — у нас сезон длинный. По опыту прошлого года понимаем, что летом нужно немного сдерживать себя, чтобы быть в порядке зимой.
— В мужском масс‑старте в топ‑10 попали шесть белорусов. Где наши сборники?
— Видно, что ребята из «Союза трех биатлонистов» (Антон Бабиков, Александр Логинов и Александр Поварницын) в порядке, вытаскивают сборную. Конечно, это не может не огорчать, но это летний этап, все будет видно зимой.
Карим (Халили) не участвовал в масс‑старте, потому что две гонки после болезни для него тяжело, три гонки — уже слишком, тем более на высоте, — сказал Истомин.
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