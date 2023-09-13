Тренер Артем Истомин рассказал о подготовке российских биатлонистов к сезону.

На прошлой неделе в Сочи состоялся летний этап Альфа‑Банк Кубка Содружества.

— Летние старты — это не те соревнования, к которым мы готовимся — у нас сезон длинный. По опыту прошлого года понимаем, что летом нужно немного сдерживать себя, чтобы быть в порядке зимой.

— В мужском масс‑старте в топ‑10 попали шесть белорусов. Где наши сборники?

— Видно, что ребята из «Союза трех биатлонистов» ( , и ) в порядке, вытаскивают сборную. Конечно, это не может не огорчать, но это летний этап, все будет видно зимой.

Карим (Халили) не участвовал в масс‑старте, потому что две гонки после болезни для него тяжело, три гонки — уже слишком, тем более на высоте, — сказал .