Виктория Сливко: «Без болельщиков на летнем чемпионате России будет немного скучно. Хотелось получить поддержку на родном стадионе»

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Виктория Сливко сожалеет о том, что чемпионат России пройдет без зрителей.

С 16 по 19 сентября на «Жемчужине Сибири» пройдет чемпионат России по летнему биатлону. Ранее ЦСП Тюменской области сообщал, что на соревнованиях не будет зрителей из-за реконструкции арены.

«Кубок Содружества и чемпионат России для меня одинаково важны. На Кубке Содружества мы соревнуемся с белорусами. Это международный старт более высокого уровня, а чемпионат России – всегда главный старт в стране.

На его результаты смотрит тренерский штаб при формировании сборной. Для регионов всегда важен медальный зачёт. Поэтому я стараюсь в любом старте побеждать.

Когда летом начиналась реконструкция «Жемчужины Сибири» я там тренировалась и понимала, что объем работ настолько большой, что могут не успеть закончить к летнему чемпионату России.

Хорошо, что пустят болельщиков, которые купили билеты в Тюмень и решили приехать поболеть за нас. Но и по телевизору «Матч ТВ» отлично показывает биатлон, не пропуская ни одного интересного момента. Без болельщиков нам будет немного скучно.

Я – тюменская спортсменка, мне бы хотелось получить поддержку на родном стадионе. Здесь всегда прекрасная атмосфера, и придает сил, когда здесь за меня болеют больше всех.

Сейчас мы должны войти в положение, чтобы зимой уже наслаждаться биатлоном на обновленном и красивом стадионе», – сказала Сливко.

Директор департамента спорта Тюменской области: «Если кто-то из болельщиков приехал на ЛЧР, разместим их на трибуне, никого выгонять не будем»

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