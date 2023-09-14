Директор департамента спорта Тюменской области: «Если кто-то из болельщиков приехал на ЛЧР, разместим их на трибуне, никого выгонять не будем»

Теги болельщики чемпионат России по летнему биатлону Биатлон

Болельщики, приехавшие в Тюмень, смогут попасть на гонки чемпионата России.

Об этом сообщил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин. 

Ранее сообщалось, что чемпионат России по летнему биатлону пройдет без зрителей в связи с реконструкцией стадиона «Жемчужина Сибири». 

– В связи с ремонтными работами на трибуне мы приняли решение не пускать зрителей, но если вдруг кто-то уже купил билеты, приехал и не услышал информации, то они будут иметь возможность оказаться на стадионе – мы никого выгонять не будем. Разместим их на трибуне А.

– Вдоль трассы не планируете их разместить?

– Честно говоря, вдоль трассы мы никогда не пускали болельщиков, там находились только аккредитованные люди. К сожалению, мы не смогли вовремя закончить ремонт, потому что появлялись непредвиденные обстоятельства.

– Когда планируете закончить ремонт?

– Думаю, что в середине октября работы будут завершены, – сказал Хромин. 

Дмитрий Губерниев о летнем чемпионате России без зрителей: «Руководство СБР часто молчит по важным поводам, ибо им на всех плевать!»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий