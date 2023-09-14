Директор департамента спорта Тюменской области: «Если кто-то из болельщиков приехал на ЛЧР, разместим их на трибуне, никого выгонять не будем»

Болельщики, приехавшие в Тюмень, смогут попасть на гонки чемпионата России.

Об этом сообщил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по летнему биатлону пройдет без зрителей в связи с реконструкцией стадиона «Жемчужина Сибири».

– В связи с ремонтными работами на трибуне мы приняли решение не пускать зрителей, но если вдруг кто-то уже купил билеты, приехал и не услышал информации, то они будут иметь возможность оказаться на стадионе – мы никого выгонять не будем. Разместим их на трибуне А.

– Вдоль трассы не планируете их разместить?

– Честно говоря, вдоль трассы мы никогда не пускали болельщиков, там находились только аккредитованные люди. К сожалению, мы не смогли вовремя закончить ремонт, потому что появлялись непредвиденные обстоятельства.

– Когда планируете закончить ремонт?

– Думаю, что в середине октября работы будут завершены, – сказал Хромин.

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