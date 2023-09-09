Поварницын о подготовке к пасьюту: «Переработал чуть-чуть, сделал больше в зале, кросс. Сегодня это сыграло со мной злую шутку»

Теги сборная России летний биатлон Александр Поварницын Кубок Содружества Биатлон

Александр Поварницын заявил, что подготовка к гонке «сыграла с ним злую шутку».

Сегодня российским биатлонист занял четвертое место в пасьюте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи.

«Со здоровьем все в порядке, слава богу. Просто это такой момент, когда я вышел на старт чуть опустошенный. Переработал чуть-чуть, сделал чуть больше, чем надо, активации в зале, кросса вокруг озера. К сожалению, сегодня это сыграло злую шутку со мной.

Я видел, что Бабиков выходит за мной (после четвертой стрельбы), но преимущество довольно комфортное было. Рассчитывал, что как и в прошлых гонках я буду отрываться на прямой после подъема, но свело нижнюю порцию пресса и отключило ноги. Отключило так, что я ими начал просто перебирать.

Думаю, что восстановлюсь (перед масс-стартом). Сделаю сегодня упор на хорошее питание, на отдых. И все, думаю, завтра будет хорошо», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

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