Эдуард Латыпов: «Критика моей стрельбы со стороны Максимова уместна. Я делаю выводы»

Биатлонист Эдуард Латыпов назвал уместной критику в отношении своей стрельбы.

Сегодня россиянин стал вторым в гонке преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи, допустив три промаха.

«Я нервничать себя заставлял на каждом рубеже. У меня почему-то сегодня последний выстрел был какой-то суперответственный. Хотелось отработать на ноль, но из-за этого и лежа промазал. Стоя понимал, что шанс есть, я видел, как Саня Поварницын промазал, понимал, что это шанс зацепиться.

Критика моей стрельбы со стороны Максимова уместна (после спринта тренер назвал стойку Латыпова отвратительной - Sports.ru), так как не совсем хорошо сработал на рубеже в спринте. Думаю, что это правильно, чем как-то это смалчивать. Я делаю выводы, делаю анализ. Сегодня, хоть стрельба не сказать, что прямо суперотличная, но есть и положительные моменты.

Конечно, можно более уверенно стрелять. Вот это время, потраченное на стрельбе, можно использовать на трассе, более спокойно идти по кругам и навязывать борьбу Антону Смольскому», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».