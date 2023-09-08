Логинов о проблемах со здоровьем: «Они отпустили не полностью. Тем не менее я могу тренироваться и даже выступать»

Александр Логинов рассказал, что проблемы со здоровьем его до конца не отпустили.

В прошлом сезоне биатлонист пропустил большую часть соревнований. Накануне он выступил в спринте на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Сочи и занял 5-е место.

– Ты говорил, что твой вес стал больше. Это произошло из‑за малого количества тренировок?

– Если я начинаю тренироваться в тренажерном зале, то я очень быстро набираю мышечную массу. Это физиология, от нее никуда не деться. Понятно, что это можно контролировать, но не сильно думал, что будет дальше.

– Не боишься, что мысли о завершении появятся снова?

– Нет, не боюсь. У меня была длинная карьера, поэтому все может быть. Я нормально к этому отношусь.

– Планы не строишь?

– Пока ничего не буду говорить. Живу сегодняшним днем. Уже знаю, что это такое, когда ты строишь планы.

– В прошлом сезоне ты пропускал старты из‑за болезни. Мог бы озвучить, что это было?

– Проблем было много, благо, что потихоньку это все проходит. Надеюсь, что все придет в абсолютную норму.

На данный момент эти проблемы отпустили не полностью. Тем не менее я могу тренироваться и даже выступать, – сказал чемпион мира по биатлону.

Александр Логинов: «С мыслями о завершении карьеры я жил всю весну, июнь и июль. Есть ответственность перед всеми, поэтому решил идти дальше»