Логинов о Кубке Содружества в Сочи: «На 99% для меня этот этап закончен. Я не рассчитывал здесь на какие‑то места, долго думал, стартовать или нет»
Александр Логинов заявил, что Кубок Содружества в Сочи закончен для него на 99%.
Сегодня чемпион мира по биатлону занял пятое место в спринте. Логинов пропускал большую часть гонок предыдущего сезона.
– Я вообще не рассчитывал здесь на какие‑то места, я долго думал, стартовать или нет. В начале подготовительного периода я не мог тренироваться больше 40 минут, поэтому вообще хорошо, что я начал тренироваться.
– Что мотивировало продолжать?
– Есть ответственность перед ребятами нашей группы, перед болельщиками. Также наш биатлон переживает не самые легкие времена, поэтому любая помощь, пусть это громкие слова, в популяризации будет важна.
– Антон Смольский называет тебя главным конкурентом.
– Я думаю, что он лукавит. Даже очень сильно лукавит, потому что он видел мои 85 килограммов в начале подготовительного сбора.
– Здесь все гонки поедешь?
– На 99% для меня этот этап закончен. Я больше 3300 ни одной развивающей работы не сделал. Даже сегодня 10 километров сегодня мне дались тяжеловато, – сказал чемпион мира по биатлону.
А ЧР?