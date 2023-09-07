Логинов о Кубке Содружества в Сочи: «На 99% для меня этот этап закончен. Я не рассчитывал здесь на какие‑то места, долго думал, стартовать или нет»

Александр Логинов заявил, что Кубок Содружества в Сочи закончен для него на 99%.

Сегодня чемпион мира по биатлону занял пятое место в спринте. Логинов пропускал большую часть гонок предыдущего сезона.

– Я вообще не рассчитывал здесь на какие‑то места, я долго думал, стартовать или нет. В начале подготовительного периода я не мог тренироваться больше 40 минут, поэтому вообще хорошо, что я начал тренироваться.

– Что мотивировало продолжать?

– Есть ответственность перед ребятами нашей группы, перед болельщиками. Также наш биатлон переживает не самые легкие времена, поэтому любая помощь, пусть это громкие слова, в популяризации будет важна.

– Антон Смольский называет тебя главным конкурентом.

– Я думаю, что он лукавит. Даже очень сильно лукавит, потому что он видел мои 85 килограммов в начале подготовительного сбора.

– Здесь все гонки поедешь?

– На 99% для меня этот этап закончен. Я больше 3300 ни одной развивающей работы не сделал. Даже сегодня 10 километров сегодня мне дались тяжеловато, – сказал чемпион мира по биатлону.