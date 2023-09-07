Александр Логинов: «С мыслями о завершении карьеры я жил всю весну, июнь и июль. Есть ответственность перед всеми, поэтому решил идти дальше»

Чемпион мира Александр Логинов заявил, что думал о завершении карьеры.

В прошлом сезоне российский биатлонист пропустил большую часть соревнований. Сегодня он занял пятое место в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

– Были мысли о завершении карьеры?

– Конечно, были. Я даже больше скажу, что с этими мыслями я жил всю весну, весь июнь и июль. Только в августе я старался убирать подальше их. Есть ответственность перед всеми, поэтому принял решение идти дальше.

– То есть такие мысли были даже в августе, когда тренировочный процесс был в самом разгаре?

– Чтобы вы понимали, это первый сбор после моего долгого перерыва без соревнований, на котором я все тренировки доделал до конца. В начале июня, когда мы с Антоном Бабиковым были в Раубичах, я проводил полтора или два дня тренировок, а потом просто лежал день и ничего не мог сделать, – сказал Логинов.